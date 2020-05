Tuttosport: “4^ promossa caos e cause. In Carpi, Reggiana o Bari?”

L’apertura delle pagine di Tuttosport dedicate alle serie minori, oggi è tutta per la Serie C e gli esiti dell’assemblea di Lega svoltasi ieri. “4^ promossa caos e cause. In Carpi, Reggiana o Bari?” Titola il quotidiano sportivo che poi continua: “Votata la promozione diretta di Monza, Vicenza e Reggina: l’assemblea della Lega Pro si affida ai meriti sportivi. La proiezione matematica dà al Carpi il vantaggio di un soffio. Il N°1 Ghirelli: ‘Riflettiamo’”.