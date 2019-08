Tuttosport: "Catania, vietato fallire. Lo Monaco vuole la B"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Catania, vietato fallire. Lo Monaco vuole la B. Dopo la delusione per la promozione svanita nella passata stagione lo storico dirigente lavora a una squadra che possa competere col Bari". Così titola l'edizione odierna di Tuttosport nella pagina dedicata alla Serie C.

In un pezzo che si apre così: "La promozione diretta in Serie B mancata e quella poi sfumata attraverso i playoff, in una stagione ricca di contraddizioni per un Catania forte sulla carta ma deludente sul campo, nonostante l'avvicendamento tecnico fra Sottil e Novellino. Stavolta non ci sono alternative: gli etnei puntano al salto di categoria che una tifoseria generosa e rumorosa è ormai stanca di aspettare. Non c'è concorrenza che tenga per un Catania che l'AD Lo Monaco sta costruendo con intelligenza e attenzione