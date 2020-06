Tuttosport: "Così l'Alessandria è pronta a stupire"

"Così l'Alessandria è pronta a stupire". Questo il titolo dell’edizione odierna di Tuttosport. La squadra di Gregucci è pronta a tornare in campo nei playoff di Serie C dove incontrerà probabilmente la Juventus Under 23. Nel caso in cui i bianconeri dovessero vincere la Coppa Italia di C allora dovranno attendere la vincente di Novara-Albinoleffe.