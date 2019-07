Tuttosport: "Cuneo, a rischio anche la D. Accorato appello del club"

© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Il Cuneo è retrocesso tra i dilettanti dopo i playout lo scorso 25 maggio, ma solo ora si torna a parlare del club piemontese. Lo fa l'edizione odierna di Tuttosport che - in taglio basso - titola: "Cuneo, a rischio anche la D. Momento difficile per i biancorossi dopo la retrocessione dalla C. Lamanna: «Se la Lega Pro ci restituisce 350mila euro riesco a pagare gli stipendi arretrati e ad iscrivere la squadra»". E ancora: "L'accorato appello del club" dove si legge più approfonditamente: "Un appello accorato da parte del Cuneo nei confronti delle istituzioni, dell'imprenditoria locale, per poter proseguire il cammino calcistico ed essere aiutati in questo momento ad iscriversi alla D".