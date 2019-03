© foto di Federico Gaetano

"Cuneo, arriva un -8. Per la Lucchese è -4": squadre pluripenalizzate in Serie C, ed è di questo che si occupa Tuttosport. Sulla questione: "Dopo il nuovo deferimento per irregolarità amministrative rilevate dalla Covisoc, sono in arrivo altri 8 punti di penalizzazione per il Cuneo, attualmente con -23 punti in classifica la società più penalizzata del calcio italiano. Per la Lucchese saranno 4 i punti di penalizzazione, che vanno ad aggiungersi ai 16 già comminati. I giocatori del sodalizio rossonero hanno deciso di mettere in mora la società".