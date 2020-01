© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Turno infrasettimanale di Serie C che ha confermato il dominio incontrastato del Monza nel girone A. "Derby al Monza. La B è in tasca" titola in merito Tuttosport sulla vittoria degli uomini di Christian Brocchi sulla Pro Patria. Un 2-0 che porta le firme di Marco Fossati e dell'ultimo arrivato in casa dei brianzoli Mota Carvalho ex Juve.