© foto di Andrea Rosito

Focus sul Vicenza primo in classifica nel Girone B della Serie C sulle colonne di Tuttosport. "Difesa top: il segreto del Vicenza". "La retroguardia - scrive il quotidiano sportivo - è la meno battuta in Italia nei tornei professionistici. Solo 10 gol in 24 partite: così Di Carlo resta in vetta".