Tuttosport: "Ferrero ad Avellino". Il patron della Samp punta il club

Sull'edizione odierna di Tuttosport spazio alla possibilità di vedere Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, salvare l'Avellino: "Il presidente Claudio Mauriello ha iscritto la squadra in C, ma può gestire solo l'ordinaria amministrazione con la tutela dal Tribunale fallimentare. La Sidigas non può investire capitali ma affidarsi a proventi dagli incassi, o sperare nell'aiuto di qualche imprenditore. Tra questi ci sarebbe l'ex presidente Gaetano Tedeschi. Su proposta del direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, avellinese doc, tifoso dei biancoverdi, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si è detto disponibile a far si che l'Avellino possa risolvere una situazione complicatissima".