Tuttosport guarda alla C: "Monza, Vicenza e Reggina in B. I playoff saranno facoltativi"

Guarda alla Serie C, e alla nuova proposta per il termine della stagione, Tuttosport: "Monza, Vicenza e Reggina in B. I playoff saranno facoltativi". Che precisa poi cosa è inteso per "playoff facoltativi": "La proposta della Lega Pro: agli spareggi per l'ultima promozione potrà prendere parte chi intende attenersi ai protocolli sanitari".