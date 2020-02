vedi letture

Serie C

Oggi alle 10:34 Serie C

Tuttosport: "La Juve U23 in finale con una rimonta pazzesca"

Prima storica finale della Juventus Under23. Ieri nella semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C la formazione allenata da Fabio Pecchia ha superato 4-0 al termine dei tempi supplementari la Feralpisalò dopo il 2-0 a favore dei Leoni del Garda dell'andata. "La Juve U23 in finale con una rimonta pazzesca" è il titolo scelto da Tuttosport per raccontare il match di ieri sera. "A segno Marchi - si legge - poi la decisiva doppietta di Zannimacchia e nel finale chiude Rafia".

Questa sera è in programma l'altra semifinale di ritorno fra Catania e Ternana con gli umbri che si sono imposti per 2-0 all'andata.