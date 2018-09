Tuttosport, Lega Pro: "Via con la grana Viterbese"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si parla ancora di Giustizia Sportiva sulle pagine di Tuttosport dedicate alla Serie B e alla Serie C. Da una parte l'attacco frontale dei club a cui è stato negato il ripescaggio nella serie cadetta nei confronti del Commissario Straordinario Roberto Fabbricini, con la promessa di nuovi gradi di giudizio fra Tribunale Federale Nazionale e Tar del Lazio. Dall'altra la "grana Viterbese" per il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina. "I laziali - si legge - contestano l'inserimento nel Girone C".