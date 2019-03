Tuttosport: “Pordenone sente profumo di Serie B”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

“Il Pordenone sente profumo di B, ma deve superare l’esame Rocco”, apre così nelle pagine dedicate alla Serie C Tuttosport in edicola in vista del derby del triveneto fra i neroverdi e la Triestina. “Domenica in casa della Triestina, la squadra di Tesser difende il +7 di vantaggio. Un primato ottenuto grazie anche alle 10 reti dei difensori: possono essere ancora decisivi. - si legge ancora - La Triestina cerca la lode. Dopo 10 risultati utili (6 vittorie e 4 pareggi), la squadra di Pavanel vuole riaprire i giochi per la promozione nel derby del Friuli Venezia Giulia. Per lo scontro diretto il Rocco sarà una bolgia".