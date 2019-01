© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Pro Vercelli non tratta per colpa del paracadute": questa una delle aperture di Tuttosport, che guarda alla questione Pro Vercelli.

Analizzandola: "Se salta il trasferimento di Emmanuello dalla Juventus, la Pro Vercelli rischia di non riuscire a fare nemmeno un movimento in entrata a gennaio. Non è d'aiuto che la Pro Vercelli stia continuando a non percepire il contributo previsto dalla mutualità per le squadre retrocesse dalla Serie B. Il cosiddetto paracadute è un importo di 700mila euro che dovrebbe essere corrisposto in tre tranches, le prime due delle quali avevano scadenza il 30 settembre e il 30 novembre"