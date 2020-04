Tuttosport: "Serie B compatta per giocare. La C salva i playoff"

vedi letture

La Serie B vota compatta per giocare, chiedendo tre mesi dalla ripresa degli allenamenti per portare a termine la stagione. Difficilmente accadrà altrettanto in Lega Pro. "La C salva i playoff" scrive Tuttosport. Che la Serie C vada spedita verso il blocco del campionato è più che una sensazione sebbene non sia ancora una certezza. Il problema è che è praticamente impossibile che la terza serie italiana possa far fronte ai protocolli medici e alle prescrizioni di sicurezza stilate dalla FIGC, sia per le strutture che per i costi. Non solo, quasi due gironi interi, hanno club che giocano nelle zone maggiormente colpite dalla pandemia. Qualche club però potrebbe essere costretto ad allenarsi per prepararsi ad un finale di stagione. Monza, Vicenza e Reggina sono indiscutibilmente prime nei rispettivi gironi, è possibile che per stabilire la quarta promozione si disputino, nei tempi consentiti dalle autorità sanitarie, i playoff fra le tre migliori seconde e la migliore terza. L'ipotesi del sorteggio infatti non era piaciuta a nessuno.