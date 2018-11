Tuttosport su Matera-Catania: "Sottil cerca la svolta"

Spazio al recupero di campionato di Serie C fra Matera e Catania sulle pagine di Tuttosport. "Sottil cerca la svolta" titola il quotidiano sportivo in relazione al club etneo sul quale si legge anche: "E' la prova del nove. L'occasione migliore per mettere a tacere critici e detrattori, in particolare quelli che, dopo la vittoria contro la Reggina, hanno puntato il dito contro la qualità del gioco".