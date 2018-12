Tuttosport sulla C: “Tre club a rischio sciopero”

Spazio alle situazioni di Pro Piacenza, Reggina e Matera in Serie C sulle pagine di Tuttosport che titola: “Tre club a rischio sciopero”. “I giocatori di Pro Piacenza, Reggina e Matera sono in stato di agitazione e minacciano di non scendere in campo nelle prossime gare. La Lega Pro non intende concedere deroghe: «Chi non gioca perde 3-0 a tavolino». - continua il quotidiano - In Emilia la situazione più delicata: tensione tra i calciatori e i club e debiti con i fornitori".