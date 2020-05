Tuttosport sulla ripartenza: “Stop alla C non è più così certo”

Spazio anche alla Serie C sulle pagine di Tuttosport che spiega come lo stop della terza serie, votato in Assemblea pochi giorni fa, non sia così certo: “Stop alla C non è più certo”, titola il quotidiano piemontese. “La Serie C si prepara al mercoledì più importante di questa stagione. Sì, perché dopodomani il Consiglio Federale potrebbe pronunciarsi sulle varie decisioni che l’assemblea di Lega Pro ha votato a maggioranza, in primis la sospensione definitiva del campionato. In realtà non è così certo che il Consiglio Federale entrerà nel merito poiché al momento il problema del tornare o meno a giocare coinvolge ancora sia la massima divisione che la Serie B. - si legge nel pezzo - In ballo, si sa, c’è molto altro. Dalla ratifica delle tre prime promosse nei rispettivi gironi, Monza, Vicenza e Reggina al giudizio sul criterio del coefficiente adottato per individuare la quarta promossa che al momento sarebbe il Carpi”.