Tuttosport sulla volata playoff: "Ancora undici posti liberi"

© foto di Andrea Rosito

Focus sulla corsa playoff di Serie C sulle pagine di Tuttosport. "Ancora undici posti liberi" titola il quotidiano sportivo, che poi scrive: "A 180' dal temrine del campionato promossa in B la Juve Stabia, per le altre due promozioni in cadetteria volata tra Piacenza +2 sull'Entella; Pordenone +5 sulla Tristina, le due escluse ai playoff dove ci sono ancora 11 posti liberi. Sono già qualificate: Pisa, Pro Vercelli, Carrarese, Robur Siena, Arezzo, Pro Patria e Novara (Girone A); Imolese, Feralpisalò, SudTirol, Monza e Ravenna (Girone B); Trapani, Catania, Catanzaro e Potenza (Girone C).