Tuttosport: “Tesser ci crede, Pordenone con il Ravenna per l’allungo”

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Tuttosport dedica un’ampia pagina sulla Serie C, che oggi scende in campo con la quasi totalità delle gare del girone B più due sfide del raggruppamento meridionale. “Tesser ci crede. Il Pordenone - si legge - contro il Ravenna prova l’allungo. Il Gubbio con la Triestina cerca i primi punti in trasferta della gestione Galderisi”. Non mancano le probabili formazioni e il punto sul girone C: “Oggi due anticipi, il Trapani sfida la Juve Stabia”. Con un’occhiata al raggruppamento settentrionale: “Domani in campo Alessandria e Juventus Under 23”.