Iannarilli sicuro: "Cenciarelli sarebbe un colpaccio per il Gubbio"

© foto di Federico Gaetano

La trattativa per portare Diego Cenciarelli al Gubbio sta marciando e, il club eugubino, può contare sul sostegno di un ex giocatore rossoblù: Antony Iannarilli, portiere che quest’anno ha difeso i pali della Ternana e ha giocato con Cenciarelli a Viterbo nella stagione 2017/18. “Diego è un calciatore che non si ferma mai, un motorino inesauribile - dice Iannarilli ai microfoni del Corriere dell’Umbria -. Di squadre ne ho girate, ma un centrocampista come lui difficilmente si trova. Ha qualità in fase di non possesso, dà una mano importante all’economia del gioco. Se il Gubbio riuscisse a prenderlo sarebbe un colpaccio”.