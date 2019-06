Il 4 luglio parla la Covisoc. Entro il 5 domande per riammesse e ripescate

Giovedì 4 luglio potrebbe essere una nuova data caldissima per il calcio di Serie C. Entro quel giorno, come riporta il Corriere dello Sport, la Covisoc e la Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativi comunicheranno a ogni società l'esito della verifica sulla documentazione presentata all'atto dell'iscrizione in Lega Pro. Il ricorso, senza l'invio di nuovi documenti, sarà ammesso fino all'8 luglio, con il parere definitivo che arriverà giorno 11. Il 12 luglio, infine, il Consiglio Federale deciderà sulle concessioni delle licenze nazionali. Che dirà anche quali club potranno rientrare in Serie C, visto che le domande per le riammissioni e i ripescaggi dovranno essere presentate entro il 5 luglio alle ore 13.