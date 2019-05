Sarà un caso del destino, ma il 4 maggio in casa Virtus Entella è una di quelle date che non si possono dimenticare e che scaldano il cuore dei tifosi. Proprio in quel giorno, nel 2014, - sottolinea Tuttoentella.it - il club ligure aveva brindato alla prima storica promozione in Serie B rimontando in casa della Cremonese grazie ai gol di Staiti e Troiano. A distanza di 5 anni ancora il 4 maggio ha portato bene all’Entella che con un sorpasso all’ultimo secondo sul Piacenza (sconfitto a Siena) ha festeggiato il ritorno nella serie cadetta dopo appena un anno d’assenza e una stagione segnata da tanti eventi extracampo: dalla mancata riammissione in Serie B a inizio anno, a un lungo braccio di ferro fra aule di tribunali, un inizio di campionato ritardato di quasi due mesi e un vero e proprio tour de force con una gara ogni 3-4 giorni in pratica. Una stagione logorante che si è conclusa nei migliori dei modi per i liguri che certo non potranno dimenticare mai più il 4 maggio.