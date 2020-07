Il Bari ha fallito la promozione in B, Vivarini: "Come si fa ad annullare il gol di Antenucci?"

"Il gol di Antenucci era regolare? L'ho già rivisto, il fallo di mano al limite l'ha fatto il difensore dentro l'area di rigore. Tutto l'anno si si sono lamentati degli arbitri e io non l'ho mai fatto. E' chiaro che un episodio di questo livello, in una partita del genere, condiziona tantissimo le cose". Parole e pensieri di Francesco Vivarini, allenatore del Bari che questa sera è stato battuto dalla Reggiana e ha fallito la promozione in Serie B. "Va bene così, ma dispiace tantissimo - ha detto ai microfoni di 'RaiSport' -. Merito anche alla Reggiana che è una buona squadra. E' chiaro che abbiamo da recriminare. Grande equilibrio? Sono partite giocate così, ci vuole quel pizzico di fortuna, loro sono partiti bene, l'inizio ci ha messo in grande difficoltà, potevano fare gol lì e legittimare lì la vittoria, ma non lo hanno fatto. Siamo poi venuti fuori noi, abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo fatto gol ma accettiamo il verdetto sul campo. Cosa cambia questa sconfitta? Cambia tanto, dispiace tanto, ma si va avanti".