In diretta ed esclusiva su Sportitalia a partire dalle ore 18,30

Oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18,30, Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky) trasmetterà in diretta Entella-Pro Vercelli, sfida valida per la 26° giornata del Girone A della Serie C.

con telecronaca di Gabriele Schiavi. Le due squadre lo scorso anno si affrontavano per salvare la serie B, quest'anno provano entrambe a riconquistarla.