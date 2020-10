Il Carpi nel segno di Ferretti: "Piazza che ho nel cuore. Nel 2013 non me ne sarei mai andato"

A volte ritornano. Anche se si devono attendere sette lunghi anni.

Ma quello tra Andrea Ferretti e il Carpi è uno di quegli amori che "fanno dei giri immensi e poi ritornano"; e partono subito alla grande, perché alla prima ufficiali, a soli due giorni dal tesseramento, l'attaccante ha subito segnato, il quarto dei gol rifilati all'Arezzo.

Esordio migliore non poteva esserci, soprattutto perché già a gennaio le parti si erano avvicinate, anche se poi, come ha spiegato il giocatore al Resto del Carlino - ed. Modena "il Carpi ha scelto Cianci e io sono andato a Imola dove l’esperienza non è stata un granché. A fine settembre ho fatto la risoluzione a Trieste per venire qui, la dirigenza del Carpi mi ha detto di aspettare e sono stati di parola. Ho scelto io il Carpi, una piazza che ho nel cuore. Nel 2013 non me ne sarei mai andato, stavo benissimo, solo a parlarne ho i brividi. Dopo quegli anni il Carpi ha avuto un exploit fra A e B e potevo giocarmi le mie carte, con un direttore come Giuntoli e gli allenatori passati potevo fare bene, ma non rinnego nulla di quello fatto dopo".

E conclude: "Appena venerdì ho firmato non nascondo che mia moglie si è messa a piangere dalla felicità. Ero fermo da 8 mesi. Domenica sono stato fortunato nel segnare alla prima palla buona, devo anche perdere uno o due chili, diciamo che sono ancora indietro ma ho grande voglia".