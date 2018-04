Il Catania sbatte sulla Juve Stabia: solo 0-0, Lecce a +4

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

Esulta il Lecce al termine del posticipo della 34ma giornata del Girone C della Serie C. Dopo la sconfitta del Trapani contro la Virtus Francavilla, infatti, si ferma anche l'altra rivale dei salentini, il Catania, bloccato sullo 0-0 in casa dalla Juve Stabia. Gli etnei scivolano a quattro punti dalla vetta (con una partita in meno), quando mancano quattro giornate alla fine del campionato.