Il Cesena a Totti: "Ci siamo emozionati con la tua storia... ma quel rigore potevi sbagliarlo!"

Era il 1 febbraio 2017, e, all'"Olimpico" di Roma si gioca il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Cesena.

Gara equilibrata nel primo tempo, poi il primo vantaggio dei capitolini con Dzeko ma i romagnoli non mollano, e Garritano trova il pari: i sogni di gloria sono però infranti al 96', quando il direttore di gara, il sig. Maresca di Napoli, giudica falloso un contatto tra Agliardi e Strootman in area romagnola e concede rigore alla Roma. Dal dischetto va Francesco Totti, che non fallisce il penalty e consegna le semifinali ai suoi.

Ultimo gol in carriera del capitano giallorosso.

Che in questi giorni ha presentato "Mi chiamo Francesco Totti", film sulla vita in onda su Sky Sport e Sky Cinema. Film che ripercorre anche quel momento storico, ripreso ironicamente anche dal Cesena su Twitter: "Caro Totti

ci siamo emozionati con la tua storia 🎥

Sei stato un grande campione e un avversario straordinario👏🏻

Ti facciamo i complimenti per tutto, ma proprio tutto...tranne l’ultimo gol in carriera⚽️

Con tutti quelli che hai segnato, quel rigore lo potevi anche sbagliare...🤪".