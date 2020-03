Il Cesena non si ferma: continua la gara di solidarietà per l’emergenza Covid-19

Serie C

Ieri alle 22:57 Serie C

Attraverso una nota ufficiale, il Cesena comunica che si è chiusa la campagna di crowdfunding lanciata sulla piattaforma “Go Fund Me”, finalizzata alla raccolta fondi in favore dell’ospedale Bufalini di Cesena. In soli otto giorni l’iniziativa ha centrato il suo obiettivo, ovvero il raggiungimento di cinquantamila euro, che verranno utilizzati per fronteggiare l’emergenza Covid -19.

“A nome della direzione di Ausl Romagna - ha dichiarato la responsabile fundraising, Elisabetta Montesi - voglio ringraziare Silvia Muccioli che ha attivato questa gara di solidarietà, il Cesena FC e tutti quelli che hanno aderito, dando l’esempio di una comunità unita in questo delicato momento. I soldi raccolti verranno impiegati per far fronte all’emergenza sanitaria e alle necessità di tipo assistenziale: quando saremo tornati alla normalità rendiconteremo nel dettaglio il loro l’utilizzo”.

Ma non finisce qui. Chi volesse sostenere le strutture ospedaliere del territorio potrà continuare a farlo attraverso un bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Azienda Usl della Romagna, che viene specificato dai canali ufficiali bianconeri.