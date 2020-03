Il Como stanzia fondi per la ricerca: il ringraziamento della Lega Pro al club

Una cospicua cifra stanziata dal Como per la ricerca, questa una delle ultime iniziative del club lariano.

Che, mediante una nota ufficiale della Lega Pro, ha ricevuto un ringraziamento da parte del presidente Francesco Ghirelli:

"Sono giorni incerti, difficili, che prendono bruscamente altre direzioni.

È un momento duro e quando sembra tutto nero, emergono le donne e gli uomini coraggiosi, gli uomini e le donne di buona volontà. Grazie per quanto fate ogni giorno con cuore e coraggio".

Il presidente Ghirelli ha scritto al personale e ai collaboratori che lavorano in Lega Pro.

"Le crisi epocali come quella che viviamo - continua Ghirelli - cambiano le gerarchie dei valori, gli stili di vita ed è per questo che ce la faremo dando una mano perché i nostri figli, i nostri nipotini abbiano qualcosa di bello in cui vivere dandosi la mano".

Il Presidente Ghirelli ha rivolto, inoltre, un pensiero anche ai club che hanno terminato il periodo di quarantena come Juventus Under 23 e Pianese e alla Reggiana che lo sta iniziando.

"Mi fa piacere fare un plauso al Como Calcio - conclude Ghirelli - per l'aiuto concreto al territorio con la donazione all'ospedale cittadino Sant'Anna, che come tutti gli ospedali è impegnato nell'emergenza Coronavirus.

Grazie al Como e grazie ai suoi tifosi per questo gesto comune di generosità".