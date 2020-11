Il Covid-19 non molla la C. A Gubbio ancora positivo Juanito Gomez, a Bisceglie altri 5 casi

vedi letture

Nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati in Serie C.

Non c'è tregua per il Bisceglie, che conta altri cinque positivi, come comunicato dalla nota del club: "I controlli anti Covid-19, tenutisi nella giornata di martedì 3 novembre, hanno rilevato la positività di altri cinque componenti del gruppo squadra nerazzurro.

Come da prassi, i positivi sono stati posti in isolamento fiduciario".

Ma non pare esserci tranquillità neppure per Juanito Gomez, attaccante del Gubbio. Ecco il comunicato della formazione umbra: "Il Prof. Giangiacomo Corbucci in qualità di responsabile del protocollo Covid 19 comunica che il calciatore Juan Ignacio Gomez Taleb è risultato nuovamente positivo al tampone al quale si è sottoposto dopo la negatività della settimana scorsa.

Nei prossimi giorni il calciatore sosterrà un nuovo controllo attraverso tampone rinofaringeo".