© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il terzino della Virtus Entella Francesco Belli, in scadenza di contratto, potrebbe essere uno degli uomini mercato in Serie B. Il club ligure è al lavoro per prolungare il rapporto con uno dei protagonisti della promozione, ma dovrà guardarsi le spalle da diversi club pronti ad approfittare della situazione per prelevarlo a costo zero. Secondo Il Secolo XIX fra i club più attivi ci sarebbe il Livorno.