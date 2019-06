Il ds Magalini: "È stato Di Carlo a scegliere il Vicenza"

© foto di Federico De Luca

Nel corso della presentazione di Mimmo Di Carlo come nuovo allenatore del LR Vicenza Virtus il direttore sportivo Giuseppe Magalini ha parlato della trattativa per riportarlo in biancorosso spiegando che è stato il tecnico a scegliere Vicenza: “Siamo molto contenti perché era quello che volevamo, è stato fatto un lavoro importante, mi scuso se ho raccontato qualche bugia ma era tutto molto delicato e il tutto si giocava in una situazione delicata. È stata fondamentale la sua volontà e lui ha convinto noi e lui lo era più di noi. - conclude Magalini come riporta Trivenetogoal.it - È stato lui a scegliere noi. Scusate ancora per qualche bugia".