Il giorno del Vicenza. Rosso spera e Bassano attende

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ci siamo. E' finalmente arrivato il giorno che dirà quale futuro si potrà delineare per il Vicenza. Nelle prossime ore il Tribunale di Vicenza aprirà le buste relative all'acquisizione dello storico club biancorosso. Sul piatto, in particolare, la proposta di Renzo Rosso, patron della Diesel ma soprattutto numero uno del Bassano, formazione che milita nel medesimo campionato del Lanerossi. All'orizzonte c'è anche la fusione fra queste due realtà, con la storia, la tradizione e l'appeal imprenditoriale della piazza vicentina che andrebbero ad unirsi con la solidità della proprietà del Bassano. Un mix che potrebbe ridare nuova vita ad una realtà caduta in disgrazia ma anche sancire l'addio al calcio professionistico della formazione di Bassano del Grappa, l'unica a qualificarsi per i playoff per quattro edizioni consecutive. "Comunque vada sarà un successo" diceva Piero Chiambretti sul palco dell'Ariston nel 1997. Speriamo.