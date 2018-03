Il giorno dell'Arezzo. Sperando che sia il più bello del mondo

Dopo mesi, settimane e giorni di parole, polemiche, promesse, cambi di mano e speranze disattese è arrivato il momento decisivo per il futuro dell'Arezzo.

Oggi il Tribunale della cittadina toscana dovrà, infatti, pronunciarsi sull'esercizio provvisorio da concedere al cavallo rampante, strumento necessario per il completamento della stagione.

Niente, però, è ancora detto. Questo perché serve una liquidità da versare a copertura dei costi gestionali del club fino al termine del campionato. Una cifra alla quale sta lavorando Orgoglio Amaranto, azionista di minoranza dell'Arezzo, e la stessa amministrazione comunale della città ma che pare non essere stata ancora interamente racimolata.

In caso tutto questo non dovesse avvenire la parola fine sarebbe dietro l'angolo. Una fine in stile Modena. Nessuno però vuole pensare a questa eventualità ad Arezzo. L'ultima parola spetta al Tribunale e speriamo che sia positiva.