Il segreto del pararigori Marchegiani. Protagonista a Gubbio

© foto di Federico Gaetano

Da pompiere mancato (“mi piaceva l’elmetto, ma poi sono andato fra i pali e ho trovato la mia strada”) a portiere pararigori nel segno del padre (ma non chiamatelo figlio di papà). Gabriele Marchegiani, numero uno del Gubbio, si sta rivelando come uno dei migliori estremi difensori del campionato di Serie C. “Quest’anno per la prima volta sto giocando da titolare e posso dimostrare il mio valore. Dopo due anni splendidi alla SPAL, dove però non ho giocato molto, ho deciso di ripartire dalla Serie C per trovare continuità. - spiega Marchegiani a La Gazzetta dello Sport rivelando un piccolo segreto – Io pararigori come mio padre? Uso moltissimo Wyscout prima di ogni gara per studiare i rigoristi avversari, non lascio nulla al caso e sono convinto che la cura dei dettagli faccia la differenza”.