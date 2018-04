Il Lecce batte la Paganese e torna in Serie B dopo 6 anni

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Lecce batte la Paganese (1-0, gol di Armellino, al 17esimo) e torna in serie B dopo 6 anni, davanti ad un “Via del Mare” stracolmo per il 18mila spettatori presenti. Mister Liverani schiera i suoi uomini secondo il collaudato 4-3-1-2: Perucchini in porta; quartetto di difesa con Ciancio, Cosenza, Marino e Legittimo; i tre in mediana sono Armellino, Arrigoni e Mancosu; in attacco Costa Ferreira a sostegno della coppia di attaccanti formata da Saraniti e Di Piazza. Mister De Sanzo, invece, opta per il 3-5-2: Gomis tra i pali; Piana, Carini e Acampora formano la retroguardia; a centrocampo Tazza, Bernardini, Bensaja; Nacci e Della Corte; in avanti il duo Cesaretti-Cernigoi.

Pronti via ed è il Lecce a farsi notare subito con un’occasione gol, dopo solo due minuti: colpo di testa di Cosenza, su calcio di punizione, e parata di Gomis. All’11esimo, ci prova Cesaretti dalla media distanza ma il pallone è deviato fuori dalla difesa giallorossa. Al 17esimo, i giallorossi passano in vantaggio: angolo dalla destra e colpo di testa vincente di Armellino. Al 23esimo, ci prova Carini ma la difesa giallorossa fa scudo. Al 36esimo, destro da posizione decentrata per Saraniti e pallone che esce di poco alla sinistra di Gomis. Altra occasione per il Lecce al 44esimo, ma Mancosu fallisce anche avendo sguarnita tre quarti di porta difesa da Gomis.

Nella ripresa, il Lecce si fa vedere dalle parti di Gomis per ben due volte nel giro di cinque minuti, ma l’estremo difensore ospite para tutto e dice di no ad Armellino e a Costa Ferreira. Liverani cambia: al 66esimo, dentro Tabanelli, fuori Costa Ferreira. Doppio cambio, invece, per gli ospiti, al 69esimo: dentro Cuppone e Dinielli, fuori Cernigoi e Piana. Al 75esimo, ancora una Gomis salva prima su Armellino e poi su Di Piazza. Al 79esimo, altro mezzo miracolo di Gomis su un destro a giro di Piazza. All’83esimo, Paganese in dieci per l’espulsione, doppia ammonizione, di Nacci. All’87esimo, entra Caturano, esce Di Piazza. Nei tre minuti di recupero succede poco o nulla con il pubblico salentino che festeggia la promozione in serie B.