Il Lecce per salutare marzo, il Padova aspetta i Ramarri: le gare di C

© foto di Giuseppe Scialla

Girone B

Sfida casalinga ma ostica per il Padova primo della classe: arriva il Pordenone, contro i Ramarri il risultato è tutto fuorché scontato. Scontro diretto possibilmente decisivo in coda, dove il Santarcangelo penultimo fa visita al Vicenza terzultimo. Gara casalinga per la Sambenedettese, che ospiterà il Ravenna, mentre il Bassano farà visita al Feralpisalò. Renate contro Mestre per ripartire, a Gubbio andrà di scena il Teramo, a Fano l'Albinoleffe. Chiuderà il turno, lunedì pomeriggio Reggiana-SudTirol.

Girone C

Nulla è scritto, nel girone del sud. Il Lecce spera di lasciarsi alle spalle un marzo complicato, ma deve chiuderlo con la delicata gara casalinga contro il Siracusa. Insidia tra le mura amiche anche per il Trapani, che ospiterà il Matera, mentre il Catania sarà di scena a Catanzaro in una classica del nostro calcio, che sa tanto di pasato. Derby pugliese a Bisceglie con la Fidelis, sfida tra sorprese a Rende con il Monopoli. L'Akragas attende ormai solo l'aritmetica per la retrocessione e ospita la Virtus Francavilla. Dejavu per Braglia in Juve Stabia-Cosenza, a Lentini sfida tra la Sicula Leonzio e il Fondi.