Il Lecce tiene a distanza un terzetto siculo. Momento no per il Matera

© foto di Federico Gaetano/tuttolegapro.com

Il Lecce non arresta la sua corsa e dopo il mezzo passo falso dello scorso turno si rimette in carreggiata e risponde alle vittorie larghe di Catania e Trapani, due delle principali contendenti al primo posto. Contro la Casertana gli uomini di Liverani soffrono più del previsto e rischiano un secondo scivolone che avrebbe avvantaggiato il duo siciliano che nel primo pomeriggio aveva messo pressione ai salentini con due vittorie nette: 4-0 il Trapani in casa contro il Rende, 5-2 il Catania sul campo della Paganese. Una Sicilia felice visto anche il quarto posto in classifica del Siracusa che sbanca il Granillo per 2-0 e scavalca un Monopoli fermato dal Catanzaro in Calabria. Solo l'Akragas guasta la festa dell'isola – con la Sicula Leonzio che impatta contro la Fidelis Andria – perdendo per 2-0 nello scontro diretto contro il Cosenza restando così in fondo alla classifica appaiato a quota nove con Fidelis Andria e Casertana. Continua il momento no del Matera, i lucani perdono contro il Bisceglie e allungano a tre la striscia di gare senza vittorie in campionato mancando così il sorpasso su Rende, Reggina, Juve Stabia e Virtus Francavilla (queste ultime uscite con un punto a testa dallo scontro diretto) e l'avvicinamento al Monopoli.

Lecce-Casertana 2-1 (53° Di Piazza, 87° Riccardi; 82° Galli)

Reggina-Siracusa 0-2 (23° Bernardo, 31° De Vito)

Juve Stabia-Virtus Francavilla 1-1 (45° Simeri; 62° aut. Bachini)

Bisceglie-Matera 2-1 (58° Rig. Azzi, 90° Jovanovic; 72° Casoli)

Catanzaro-Monopoli 1-0 (6° Letizia)

Akragas-Cosenza 0-2 (4° Statella, 30° Bruccini)

Paganese-Catania 2-5 (33° Regolanti, 83° Rig. Scarpa; 49° Di Grazia, 62° Ripa, 78°, 89° rig. Lodi, 86° Aya)

Sicula Leonzio-Fidelis Andria 1-1 (81° Rig. Arcidiacono; 42° Lattanzio)

Trapani-Rende 4-0 (4° Evacuo, 15° Murano, 54° Silvestri, 80° Fazio)

Lecce 30, Catania 25, Trapani 24, Siracusa 23, Monopoli 22, Virtus Francavilla 19, Juve Stabia 17, Rende 17, Matera 17, Reggina 17, Catanzaro 15, Bisceglie 15, Sicula Leonzio 13, Cosenza 12, Fondi 10, Paganese 10, Akragas 9, Fidelis Andria 9, Casertana 9