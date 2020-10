Il messaggio della Lega Pro: prima la salute. Ma senza tifosi servono soluzioni

La salute al primo posto, ma per il futuro del calcio servono soluzioni. È questo in sintesi il messaggio che stamattina la Lega Pro, nell’intervista rilasciata dal presidente Francesco Ghirelli a Tuttosport, ha voluto mandare. Una missiva non “accorata”, come precisa la stessa lega, ma che aveva in primo luogo l’obiettivo di rimarcare quanto fatto sinora muovendosi per la tutela della salute, anche in riferimento agli ultimi sviluppi dell’emergenza socio-sanitaria. E poi ricordare come il nostro calcio, senza tifosi, sia a rischio: ragion per cui, se non sarà possibile muoversi verso una riapertura graduale degli stadi, nel rispetto della sicurezza, sarà necessario intervenire tempestivamente a livello finanziario sullo sport, per evitare di dover scrivere la parola fine.