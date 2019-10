Il "Moccagatta" di Alessandria fa 90, ma festeggia il Pontedera

Giornata speciale in casa Alessandria, quella di ieri, con lo stadio "Moccagatta" che spegneva le 90 candeline, ma a rovinare la festa a quella che era la seconda classificata (e che comunque ha mantenuto il 2^ posto), ci ha pensato il Pontedera. Che ormai non stupisce più, è una delle certezze del campionato di Serie C.

La squadra che "ha abituato troppo bene" - Si parla sempre troppo poco del Pontedera, di quella piccola realtà spesso oscurata da Pisa, eppure il club è una delle virtù del torneo di terza serie: da sempre ligio al dovere e alle regole, il sodalizio granata si è imposto nel professionismo non solo per l'esemplare società, ma anche per i risultati sportivi. Tanto che ha fatto molto scalpore, la scorsa stagione, il mancato approdo ai playoff degli uomini di Maraia. Che furono beffati proprio da quell'Alessandria alla quale ieri hanno fatto lo scherzetto, infliggendo ai grigi, per altro, la prima sconfitta stagionale.

Nel segno della continuità - Al di là di rose che possono cambiare il volto, il Dg Giovannini ha sempre allestito compagini adatte al 3-5-2 con il quale il Pontedera si sta proponendo da anni (dalla gestione Indiani fino alla logica successione di Maraia, suo vice), andando a scoprire giovani di prospettiva e unendoli con elementi esperti e/o alla ricerca di rilancio: un mix sempre vincente.

Rinnovarsi senza stravolgersi - A oggi la classifica recita il terzo posto, anche se il campionato è ancora lungo e la squadra ha come primo obiettivo la salvezza. Giusto rimanere con i piedi per terra, ma altrettanto giusto è esser realisti: la squadra macina gioco e i meccanismi sono ben collaudati, ma la differenza la fa probabilmente il sapersi essere adattati alla nuove regole senza stravolgersi. Mantenendo la linea verde, sono stati infatti scelti profili "under" ma con alle spalle un bagaglio già importante, che non necessita quindi di adattamento alla categoria: il tutto in aggiunta a un'ossatura già formata, che ha poi fatto il resto.