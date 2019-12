Il Monza alla velocità della luce: nessuno stacca così dal 2° posto

© foto di Federico De Luca

Sempre più voce grossa quella del Monza, che in Italia, nei campionati professionistici continua a detenere il record di club al vertice della graduatoria con maggior distacco dal secondo posto. Con la schiacciante vittoria di ieri, infatti, i brianzoli si sono portati a quota 42 in classifica - una sola partita persa -, a ben 13 punti dalla seconda posizione occupata Renate e Pontedera: i toscani devono ancora recuperare una gara, ma anche in caso di vittoria i punti di stacco sarebbero 10, più di quelli che si registrano in ogni altro torneo o girone di C.

In Serie A, è continua l'altalena al primo posto di Juve e Inter, con i nerazzurri ora a +1 sui bianconeri, in B il Benevento mantiene salda la vetta con 9 lunghezze sulle seconde, che potrebbero però diventare 8 o 6 se stasera il Pordenone pareggerà o vincerà a Pisa nel monday night conclusivo della 14^ giornata.

Discorso diverso in C, dove per altro le giornate giocate sono 17. Nel secondo raggruppamento, i punti il Vicenza ha ora 39 punti contro i 35 del Carpi, mentre nel Girone C la regina è la Reggina, che ha un margine di 7 punti da Ternana e Potenza. Monza, insomma, ancora superstar.