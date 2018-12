Il Monza cambia pelle: fra acquisti già fatti e imminenti

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Monza a gennaio cambierà completamente faccia, più di quanto non abbia fatto finora con gli arrivi degli svincolati Enrico Guarna fra i pali e Simone Iocolano a centrocampo. Il club brianzolo, ora guidato dal duo Berlusconi-Galliani, non vuole lasciare nulla di intentato nella corsa alla Serie B e ha già iniziato una campagna acquisti in grande stile con ben cinque giocatori che sono già stati messi sotto contratto, i due sopra già utilizzabili e altri tre che lo saranno da gennaio, e altri due vicinissimi.

In difesa arriverà un profilo importante come quello di Filippo Scaglia dal Cittadella: il calciatore ha già salutato la piazza veneta e attende solo la riapertura del mercato per trasferirsi in Brianza dove ritroverà una vecchia conoscenza come Filippo Lora, anche lui ex Cittadella, di professione centrocampista. Il reparto mediano, assieme a quello offensivo, sono destinati a essere in pratica stravolti. Oltre a Lora e Iocolano è infatti pronto a scendere in campo anche Marco Ezio Fossati, ex Hellas Verona, che già si allena con la squadra di Brocchi in attesa del tesseramento. Il caso, o forse no, vuole che due dei tre nuovi centrocampisti biancorossi siano anche prodotti del vivaio di quel Milan che Berlusconi e Galliani conoscono molto bene,

I colpi veri però si attendono in attacco – dove già ci sono calciatori come Reginaldo, Jefferson e Cori – con almeno un paio di nuovi arrivi di grido: Ettore Marchi dal Gubbio e Andrea Brighenti dalla Cremonese. Due centravanti esperti, con tanti campionato di C e B sulle spalle che ancora non sono ufficiali, ma solamente molto vicini anche se i rispettivi club si stanno già adoperando per sostituirli a gennaio consapevoli di non poterli trattenere di fronte all’offerta di un progetto ambizioso come quello brianzolo.