Il Monza già inserito tra le big di Serie A... anche se per ora solo virtualmente

Giovedì 23 Aprile, a partire dalle ore 15:00 andrà in scena la Nasce, a partire da domani alle ore 15:00, il torneo Esports “FORZA E CUORE CUP”, organizzato dalla Fiorentina e alla quale parteciperanno altre compagini virtuali di Serie A come Parma, Sassuolo, Cagliari, Verona, Lecce, SPAL.

Ma tra le big, ecco anche il Monza, unica partecipante la cui formazione reale non milita nel massimo campionato.

Come riferisce il club brianzolo, le sfide saranno giocate sulla versione di FIFA 2020 per Ps4 e saranno trasmesse dal canale Twitch ufficiale del Monza e degli altri partecipanti: il torneo si svolgerà nel corso di due giorni, le otto squadre si affronteranno giovedì in un girone all’italiana, e sabato 25 Aprile, a partire dalle ore 16:00, le prime quattro giocheranno le semifinali e le finali.

Per i biancorossi scenderà in campo Figu7rinho.

Il ricavato sarà destinato alla lotta contro il Covid-19.