Il Monza scalda i motori in vista di gennaio: il grande obiettivo è Calaiò

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Monza, in crisi di risultati (solo una vittoria in cinque gare), aspetta con ansia la riapertura del mercato per rinforzare la rosa e puntare alla promozione in Serie B. Il portiere Enrico Guarna e il fantasista Stefano Iocolano, arrivati in questi mesi da svincolati, non saranno infatti gli unici acquisti del club guidato da Silvio Berlusconi che ha già tre colpi in canna per il 2019. Il primo è Marco Ezio Fossati, centrocampista classe '92 che si sta già allenando agli ordini di mister Brocchi in attesa di poter firmare col Monza un contratto fino al 2020. Sempre in mezzo al campo arriverà un altro prodotto del vivaio del Milan come Filippo Lora, classe '93, attualmente svincolato dopo l'esperienza al Cittadella.

Ma è in attacco che il Monza sogna un grande colpo, di quelli a effetto. L'obiettivo è il classe '82 Emanuele Calaiò che a fine anno vedrà esaurirsi la squalifica per il caso degli SMS scoppiato dopo Spezia-Parma della scorsa stagione. È lui il centravanti che Berlusconi e Galliani sognano per fare un salto di qualità importante in attacco anche se bisognerà convincere il calciatore a lasciare il Parma, con cui ha conquistato due promozioni, e la Serie A per sposare un nuovo progetto ambizioso come quello brianzolo.