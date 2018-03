Il Padova continua la fuga. Bisoli: "Siamo a un passo dal traguardo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il ritorno alla vittoria e gli undici punti sulle inseguitrici, a nove turni dalla fine, fanno sorridere il tecnico del Padova Pierpaolo Bisoli che ai microfoni della Rai commenta a caldo la vittoria nel derby col Bassano: “Questa è una squadra che vuole vincere il campionato ed è a un passo dal traguardo, ma domani mattina saremo in campo a rimboccarci le maniche e preparare le prossime gare. Oggi abbiamo incontrato una squadra molto forte, a cui vanno fatti i complimenti per come ci ha messo in difficoltà. Raramente è successo in questa stagione, ma noi siamo stati umili nel primo tempo e nella ripresa potevamo chiuderla prima”.