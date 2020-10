Il Piacenza arresta la corsa del Lecco. Il Ds lombardo: "Momento negativo, ma ne usciremo"

vedi letture

Il Piacenza ha riportato il Lecco sulla terra. Un avvio di stagione sorprendente per una rosa, quella lombarda, comunque costruita per grandi obiettivi, che ha quindi fatto fede alle aspettative, ma il ko interno di ieri è stato pesantissimo: 2-4 in favore degli emiliani.

Risultato che non è andato giù alla dirigenza bluceleste e del quale, a margine del confronto, come riferisce il quotidiano Libertà, ha parlato il Ds Domenico Fracchiolla: "Chiedo scusa ai tifosi e alla città, perdere così non ci va giù. Mi scuso con tutti, anche con il presidente, è giusto mettere la faccia in queste situazioni".

Appare forse eccessiva la contestazione, a termine del match da parte di qualche tifoso, ma a questo si è assistito. Fa da pompiere il direttore: "Non eravamo fenomeni prima e non siamo brocchi adesso, bisogna costruire e questa è la considerazione da fare perché dopo il derby abbiamo fatto solamente un punto e dobbiamo ribadire che c'è a chiedere scusa. Credo che sia un momento negativo, e la ricetta per uscirne è il gruppo. La squadra è nuova e forse abbiamo pensato a cose più grosse di noi, non dobbiamo guardare la classifica e buttare acqua sul fuoco".