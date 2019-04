Il Piacenza vince ancora e si mantiene in testa alla classifica del Girone A di Serie C con 74 lunghezze. Tre punti anche per l'Entella, che non demorde e resta così a -2 dalla vetta dopo il ko nello scontro diretto al vertice del precedente turno di campionato. Questi tutti i risultati delle gare del pomeriggio, valide per il 37° turno:

Albissola-Lucchese 1-1

Arezzo-Gozzano 2-0

Arzachena-Pistoiese 0-0

Carrarese-Cuneo 3-0

Juventus U23-Entella 0-2

Novara-Siena 2-2

Piacenza-Olbia 3-2

Pontedera-Alessandria 1-2

Pro Patria-Pisa 1-2