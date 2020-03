Il Picerno fronteggia l'emergenza sanitaria: ecco le disposizioni per i propri tesserati

Nel pieno dell'emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, il Picerno, con una nota ufficiale a firma dell'amministratore Enzo Mitro, ha reso note le nuove disposizioni per i propri tesserati, stabilendo che "nel pieno rispetto della tutela della salute pubblica e in ottemperanza a quanto disposto dai Dpcm emanati nelle ultime ore finalizzati a limitare in maniera considerevole la libertà di circolazione;

al fine di evitare qualsiasi potenziale criticità a livello territoriale;

al fine di cooperare perfettamente con tutte le Autorità’ Locali;

Impone ai propri tesserati, dipendenti e collaboratori, di non spostarsi dai loro domicili “in loco” sino al giorno della ripresa degli allenamenti concordata per il giorno 17 marzo 2020, in assenza di ulteriori comunicazioni, se non per ragioni strettamente necessarie che dovranno essere certificate e dichiarate alle Autorità Competenti. La società si riserva qualsiasi azione in caso di mancato rispetto dei comportamenti richiesti. In questo momento di emergenza c’è bisogno del senso di responsabilità di tutti".