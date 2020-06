Il Pontedera chiama i tifosi: saranno loro a scegliere le mute della stagione 2020-21

Dopo la rinuncia ai playoff , il Pontedera è ripartito con uno sguardo sul futuro: prima il nuovo CdA , adesso una sorta di "ricongiungimento" con la tifoseria, che non aveva gradito il non disputare gli spareggi promozione ma ora è chiamata a una decisione.

Quella relativa alle casacche della prossima stagione calcistica. Tramite i canali social, il club ha illustrato i cinque kit tra i quali votare entro martedì 30 giugno, poi quello con maggior numero di "like" sarà quello che verrà prodotto e indossato l'anno prossimo. "Vi abbiamo fatto attendere più del dovuto ma ECCOLI QUI! I cinque kit di maglie tra i quali scegliere il vostro preferito. Il metodo di votazione è molto semplice, basterà utilizzare la reaction corrispondente al set di maglie che preferite. Avrete tempo per votare fino a martedì 30 alle ore 22.00. Al termine della settimana il kit con il maggior numero di voti sarà quello che i Granata indosseranno durante la prossima stagione! ⚽️ #WeAreFamily #InCampoConVoi", il messaggio del club su Facebook.

Piccola curiosità: l'attaccante granata Caio De Cenco ha già espresso il suo parere. Il kit formato da quattro casacche è il suo preferito.