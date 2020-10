Il Pontedera è un paese per giovani: un altro grande avvio della baby formazione granata

Un Pontedera che ormai non può più essere annoverato tra le sorprese della Serie C, e per il club parlano i numeri: solo negli ultimi dieci anni, si contano due promozioni, due playoff per la B giocati (con la rinuncia di quelli della scorsa stagione, dove si sarebbe presentato da quarto classificato), quattro volte dentro i primi dieci posti della classifica di Serie C e tanti calciatori approdati in B, con Paolo Bartolomei addirittura volato in A con lo Spezia.

I risultati centrati dalla squadra di Ivan Maraia non fanno quindi più notizia, specie se positivi, ma su questo avvio di stagione, che vede i granata al quarto posto della classifica del Girone A di Serie C, alcuni dati è probabilmente giusto ricordarli. Causa restyling dello stadio "Mannucci", la squadra ha di fatto sempre giocato in trasferta, solo mercoledì - in occasione del match contro il Lecco - si riapproprierà dell'impianto, con soli otto over in tutta la rosa: dato record, unica formazione di terza serie ad avere un numero così esiguo di esperti.

Ieri blitz toscano in quel di Novara: un avversario di spesso, quello piemontese, con chiaro obiettivo la Serie B. Ma al netto dei sette under titolari (come accaduto nelle recenti gare giocate), il Pontedera ha portato a casa tre preziosi punti: 9 conquistati in 5 giornate.